Nachhaltige Fonds wachsen, konventionelle schrumpfen

Nachhaltigkeit und ESG-Kriterien boomen bei Anlegern, das Angebot steigt. (Bild: Shutterstock.com)



Das Angebot an nachhaltigen Investments wird vielfältiger: Die Anzahl an nachhaltigen Publikumsfonds stieg im Vergleich zum Vorjahr von 434 auf 582 Fonds (+34%). Die darin verwalteten Vermögen nahmen von 161 auf 196 Mia. Franken (+22%) zu. Gemessen am Volumen von konventionellen Fonds bleibt der Markt mit nachhaltigen Anlagen aber weiterhin eine Nische. Das zeigt die "IFZ Sustainable Investments Studie 2019" der Hochschule Luzern (HSLU), die nachhaltige Investmentfonds mit öffentlicher Vertriebszulassung in der Schweiz untersucht. Laut der Studie bevorzugen Investoren vermehrt Anlagevehikel, die neben finanziellen auch ökologische und soziale Kriterien und solche der guten Unternehmensführung berücksichtigen (ESG-Kriterien).

Umweltschutz hoch im Kurs

Weltweit agierende Universalanbieter liefern sich gemäss dem Bericht der HSLU mit etablierten Nachhaltigkeitsspezialisten einen harten Wettbewerb in einem Markt, der noch vor wenigen Jahren als exotisches Segment für Umweltidealisten galt. Globale Vermögensverwalter bieten Investoren eine immer breitere Produktpalette an. Die führenden Anbieter haben im letzten Jahr jeweils zehn oder mehr neue nachhaltige Publikumsfonds lanciert. Die insgesamt 582 nachhaltigen Fonds werden von 145 Fondsanbietern offeriert.

Die Studie zeigt, dass rund ein Viertel aller nachhaltigen Publikumsfonds in nachhaltige Obligationen investieren. In diese Anlageklasse fallen vor allem Anleihenfonds, bei denen der Fondsverwalter den Anleihenemittenten einem ESG-Screening unterzieht. Zudem zählen hierzu Fonds, die in grüne Anleihen investieren. Der Emissionserlös grüner Anleihen dient Projekten zum Umwelt- und Klimaschutz. "Die Wachstumszahlen von Green Bond Fonds belegen das Bedürfnis von Investoren, transparent in umweltfreundliche Projekte zu investieren. Ein Vorteil ist die gute Nachvollziehbarkeit der Mittelverwendung und die Wirkungsmessung. Regulatorische Initiativen wie der EU-Aktionsplan fördern die Standardisierung grüner Anleihen und verleihen dem Thema Schub", sagt Manfred Stüttgen, Co-Autor der Studie und Dozent an der HSLU.

Enorme Dynamik bei passiven Fonds

Von den 582 nachhaltigen Fonds werden 82 passiv verwaltet. Gemessen am Vermögen entspricht das einem Anteil von 11%. Im konventionellen Anlagesegment ist dieser Anteil doppelt so hoch. Allerdings zeigt das Segment der passiven Nachhaltigkeitsfonds gemäss Studie eine enorme Dynamik. Bestehende nachhaltige Passivfonds haben rund 5 Mia. Franken an Neugeld angezogen,das entspricht einem Nettomittelzufluss von satten 38%. Im vergangenen Jahr wurden 38 neue nachhaltige Passivfonds lanciert. Hand in Hand mit dieser Entwicklung fallen die Gebühren passiver Nachhaltigkeitsfonds. "Wir beobachten bei neu lancierten nachhaltigen Passivfonds deutlich tiefere Gebühren als früher. Diese Entwicklung sowie eine steigende Produktvielfalt machen passive Nachhaltigkeitsfonds für Investoren immer attraktiver", erklärt Brian Mattmann, Co-Autor der Studie.

Im Bereich nachhaltiger Anlagen besteht weiterhin kein Konsens über einheitliche Mess- und Beurteilungskriterien. Allerdings zeigt die Studie, dass speziell im Bereich grüner Obligationen ein Trend zur Standardisierung erkennbar ist. Ein wichtiger Treiber dieser Entwicklung ist der EU-Aktionsplan, der ein einheitliches Klassifizierungssystem für nachhaltige Anlagen schaffen will. Auch Schweizer Marktteilnehmer orientieren sich an den sich abzeichnenden EU-Gesetzesvorgaben.

Die vollständige Studie finden Sie hier (pdf).