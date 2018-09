Natixis IM gründet Dynamic Solutions

Natixis Dynamic Solutions entsteht durch die Zusammenführung der ehemaligen Portfolio Research & Consulting Group (PRCG) und der ehemaligen Investment and Client Solutions (ICS)-Einheit von Ostrum (Tochtergesellschaft von Natixis Investment Managers). Dadurch sollen die Kompetenzen in einer zentralen Gruppe konzentriert werden.

James Hughes, ehemaliger Global Head of Strategic Client für Aberdeen Standard Investments, wird das Neugeschäft leiten und an Natixis IM CEO Jean Raby berichten. Vor seinem Wechsel zu Aberdeen Standard Investments war Hughes Managing Director Multi-Asset Solutions für Gottex Fund Management. Zuvor war er als Group Chief Investment Officer für HSBC Insurance mit Sitz in London und Hongkong tätig, wo er 120 Milliarden US-Dollar Vermögen in 22 Ländern verwaltete. Claire Martinetto, ehemalige Projektleiterin der Lösungsinitiative für Natixis Investment Managers, wird stellvertretende Leiterin der Gruppe sein.

Natixis Dynamic Solutions umfasst drei Hauptbereiche: "Consulting and Advisory" unter der Leitung von James Beaumont (ehemaliger Leiter der Portfolio Research & Consulting Group von Natixis Investment Managers), "Investment Solutions and Services" unter der Leitung von Oumar Diawara (ehemaliger Leiter der Structured Investment Services Platform bei Seeyond) und "Multi-Asset Multi-Affiliate Investments" unter der Leitung von Franck Nicolas (ehemaliger Leiter Investment and Client Solutions bei Ostrum).