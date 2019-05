Neuer Leiter Markets bei Julius Bär

Luigi Vignola, Julius Bär



Luigi Vignola, derzeit Global Head Structured Products, wird neuer Leiter Markets sowie Mitglied der Geschäftsleitung bei Julius Bär, wie die Bank mitgeteilt hat. Peter Gerlach, der langjährige Leiter Markets, hat sich entschieden, per 1. Juli 2019 von seiner derzeitigen Funktion und als Mitglied der Geschäftsleitung der Bank Julius Bär zurückzutreten.

Als Teil der Ambition, die Zukunft des Wealth Managements mitzugestalten, will Julius Bär die Forschung und Entwicklung neuer, technologieorientierter Geschäftsmodelle vorantreiben und dabei internes Know-how und externe Partnerschaften nutzen. Gerlach wird die Projekte für Innovation in enger Zusammenarbeit mit spezialisierten Einheiten in der gesamten Bank leiten und direkt an CEO Bernhard Hodler berichten, wie es weiter in der Mitteilung heisst.

Sein Nachfolger Luigi Vignola trat 2009 in den Bereich Strukturierte Produkte der Bank ein. 2012 übernahm er in Singapur als Head Markets and Advisory Solutions die Führung des Produkteteams Asien. Im Jahr 2017 wurde er zum Global Head Structured Products ernannt und zog zurück in die Schweiz.