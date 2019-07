Neuer Vertriebsleiter für UBS Wealth Management Deutschland

UBS Deutschland in Frankfurt. (Bild: Little Adventures/Shutterstock.com)



Dirk Simon ist von der UBS zum Vertriebsleiter des Wealth Managements in Deutschland ernannt worden. Wie das "Private Banking Magazin" berichtet, soll der bisherige Hamburger Niederlassungsleiter Simon eine ganzheitliche Vertriebsstrategie für das deutsche Wealth Management entwickeln und die UBS-Niederlassungsleiter beim Vertrieb unterstützen. Er hat damit eine segmentsübergreifende Funktion inne, die bislang auf mehrere Personen in der Bank verteilt war.

André Spiewak, Simons Nachfolger als Niederlassungsleiter in Hamburg, kommt von Auretas Family Trust und war zuvor in der Hansestadt schon einmal für die Schweizer Grossbank tätig. Er hatte rund zehn Jahre im Wealth Management der UBS in Hamburg, Frankfurt und in Zürich gearbeitet.