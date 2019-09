Neuer VR-Präsident der Bank J. Safra Sarasin

Bank J. Safra Sarasin ernennt Jürg Haller zum neuen VR-Präsidenten. (Bild: zvg)



Jürg Haller ersetzt in diesen Funktionen Ilan Hayim. Dieser tritt nach sechsjähriger Tätigkeit für die Gruppe aus beiden Verwaltungsräten von J. Safra Sarasin aus und wird in den nächsten Monaten einen reibungslosen Übergang sicherstellen, wie das brasilianisch-schweizerische Finanzinstitut mitteilt.

Nachfolger Jürg Haller verfügt über eine lange Erfahrung im Banksektor sowohl in der Schweiz als auch international. Von 1984 bis Juli 2019 war der 62jährige Schweizer in verschiedenen Führungspositionen bei der UBS tätig, zuletzt seit Februar 2018 als Executive Vice Chairman Global Wealth Management. Von 1981 bis 1984 arbeitete er für J.P. Morgan in New York und Zürich.