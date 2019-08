Neues Geschäftsleitungsmitglied bei der BEKB

Andreas Schafer, neues Mitglied der Geschäftsleitung und Leiter des Departements Anlagekunden und Grosskunden der Berner Kantonalbank.



Andreas Schafer tritt als Mitglied der Geschäftsleitung der Berner Kantonalbank (BEKB) seine Stelle spätestens per 1. Dezember 2019 an und übernimmt die Funktion von Armin Brun, der neben seiner CEO-Tätigkeit das Departement Anlagekunden und Grosskunden zusätzlich vorübergehend leitet, wie es in einer Medienmitteilung heisst. Schafer bringt laut BEKB die idealen Voraussetzungen mit, um die Synergien zwischen dem Firmenkunden- und dem Anlagekundengeschäft und Entrepreneurs zu verstärken sowie die Positionierung in den Kerngeschäftsfeldern weiter auszubauen.

Schafer (1969) verfügt über mehr als 30 Jahre Berufserfahrung, schwergewichtig in den Bereichen Firmenkundengeschäft, Executives & Entrepreneurs und Private Banking. Er war zu Beginn seiner Karriere in einem KMU tätig, bevor er anschliessend in die Bankbranche wechselte und seit über 20 Jahren in verschiedenen Funktionen bei der Credit Suisse im In- und Ausland tätig war. Seit 2012 hat er bei der Credit Suisse die Stelle als Director und Leiter Firmenkundegeschäft Marktgebiet Bern inne. Schafer hat an der Höheren Wirtschafts- und Verwaltungsschule in Bern studiert und einen Abschluss in Betriebsökonomie.