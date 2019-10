Neues Vorstandsmitglied für Union Invest

Alexander Lichtenberg, Union Investment



Alexander Lichtenberg wird ab 2020 neu im Vorstand von Union Investment sitzen. Er war vorher bei der Bausparkasse Schwäbisch Hall, wo er seit Ende 2010 ebenfalls zu den Vorstandsmitgliedern zählte und für die Informationstechnologie, den Kredit- und Sparbereich sowie den Zentraleinkauf und die Verwaltung der Liegenschaften verantwrtlich war. Im Vorstand von Union Investment wird Lichtenberg künftig für die Segmente Infrastruktur und Fondsdienstleistungen zuständig sein, wie der Asset Manager in einer Mitteilung schreibt.

Vor der Zeit als Generalbevollmächtigter bei der Bausparkasse war Lichtenberg von 1996 bis 2009 im Versicherungssektor nahezu durchgängig bei der Allianz Group in verschiedenen Funktionen im IT-Umfeld tätig. Der 53-jährige studierte Betriebswirtschaftslehre an der Universität Köln sowie Musik an den Musikhochschulen Dresden und Köln.