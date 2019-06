ODDO BHF AM: Wandelanleihen-Chef mit zusätzlicher Funktion

Oliver Becker übernimmt zusätzliche Funktion als Leiter der Laufzeitfonds-Familie bei ODDO BHF AM.



Oliver Becker übernimmt neben seiner Funktion als Head of Convertible Bonds ab sofort die Hauptverantwortung für die Laufzeitfonds-Palette von ODDO BHF Asset Management. Mit 18 Jahren Anlageerfahrung und mehr als sieben Jahren als Co-Portfoliomanager hat er zum Erfolg der Laufzeitfonds-Familie beigetragen, heisst es in der Mitteilung. 2016 ist er zu ODDO BHF AM gestossen. Davor war er bei Oddo securities und Accenture beschäftigt.

Becker wird von Victoire Dubrujeaud, Co-Portfoliomanagerin, und von einem erfahrenen Team von sieben High-Yield-Spezialisten unterstützt, die sich auf die Analyse verschiedener Marktsegmente konzentrieren.