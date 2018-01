"Ölpreisanstieg heizt Gesamtinflation an"

Ein hoher Ölpreis wird erhebliche Folgen für die übrigen Rohstoffpreise und die Inflationserwartungen haben. Dieser Meinung ist Ian Samson, Analyst bei Fidelity International. In den Industrieländern wäre ein Anstieg der Gesamtinflation um 30 bis 50 Basispunkte (siehe Grafik unten) denkbar, denn auch andere Faktoren würden die Preise anfachen. Im Falle eines beschleunigten Preisauftriebs, dürften gemäss dem Analyst die Zentralbanken den Inflationsanstieg wohl kaum ignorieren, sondern sich vielmehr darin bestätigt sehen, die Zinsen anzuheben.

Wahrscheinlicher Anstieg des Ölpreises

In nächster Zeit sei ein Anstieg des Ölpreises auf 70 Dollar je Barrel recht wahrscheinlich. Denn wegen sinkender Lagerbestände können Lieferunterbrechungen die Preise hochtreiben. So kürzlich geschehen als Reaktion auf das Unabhängigkeitsreferendum der Kurden im Irak, nach den Anschlägen auf eine Ölpipeline in Libyen und die Schliessung der Forties-Pipeline in Grossbritannien.

Für weniger wahrscheinlich haltet Samson dagegen, dass der Ölpreis längere Zeit bei 70 Dollar verharrt. Denn höhere Preise werden die Schieferölproduzenten in den USA vermutlich dazu verleiten, mehr Öl zu fördern, und die OPEC-Mitglieder vor Haushaltsprobleme stellen. Brummt die Weltwirtschaft jedoch weiter und hält sich der Ölpreis bei 70 Dollar, könnte ein von steigenden Rohstoffpreisen angefachter Preisauftrieb das beherrschende Thema dieses Jahres werden, in dem wir es zu guter Letzt doch noch mit einer in der letzten Zyklusphase häufig vorkommenden Überhitzung zu tun bekommen, meint Samson.

Quelle: Fidelity International, Datastream, Haver - Berechnungen von Fidelity, Dezember 2017

Der mögliche Inflationsanstieg sei aus zwei Gründen interessant: "Erstens würde ein solcher Anstieg der Gesamtinflation vor einer deutlichen Beschleunigung der 'Kerninflation' erfolgen. Deutlich wird das anhand der Grafik, aus der die stärkeren Auswirkungen des Ölpreises auf die Gesamtinflation (rechte Seite) verglichen mit der Kerninflation (linke Seite) hervorgehen", erklärt Samson.

Zweitens seien Rohstoffe wie Öl preiselastische, nachfragesensitive Güter. Ziehen ihre Preise an, signalisiert das steigenden Inflationsdruck, dem die Zentralbanken entgegenwirken müssen. "Dann könnten die Zinsen schneller steigen, als viele erwarten – mit negativen Folgen für die Preise bestimmter Anleihen und anderer zinsempfindlicher Vermögenswerte", schliesst der Analyst bei Fidelity International.