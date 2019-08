PGI mit neuem Leiter Fondsvertrieb in der Schweiz

Christoph Salzmann, Leiter Fondsvertrieb bei PGI in der Schweiz.



Principal Global Investors (PGI) hat Christoph Salzmann zum Leiter für den Fondsvertrieb in der Schweiz ernannt. Wie finews.ch vom amerikanischen Anbieter am Montag in Erfahrung brachte, wird sich dieser auf die Betreuung von Banken, Finanzunternehmen und Family Offices konzentrieren und die Kundenbeziehungen in den verschiedenen Schweizer Regionen vertiefen. PGI verfügt seit Ende 2016 über einen Standort in Zürich, der von Martin Bloch geleitet wird.

Salzmann, der über langjährige Branchenerfahrung in der Finanzindustrie verfügt, war zuletzt bei BNP Paribas Asset Management in Zürich im Vertrieb an Banken tätig. Zu den weiteren Stationen seiner Laufbahn zählen die Swiss Investment Corporation, Quantex sowie die Grossbank UBS.