Pictet AM vergrössert den Verwaltungsrat

Susanne Haury von Siebenthal, Verwaltungsratsmitglied von Pictet Asset Management ab 2020.



Susanne Haury von Siebenthal gehört als nichtexekutives Mitglied ab 2020 neu zum Verwaltungsrat der Pictet Asset Management Holding. Mit der Ernennung von Haury von Siebenthal in den Verwaltungsrat von Pictet zählt das Gremium ab Januar 2020 acht Mitglieder. Die Finanzexpertin ist bereits Mitglied mehrerer Verwaltungsräte und Anlagekomitees bei Schweizer Stiftungen und Vorsorgeeinrichtungen. Erst vor Kurzem wurde sie als nichtexekutives Mitglied in den Verwaltungsrats von BlackRock Asset Management ein.

Susanne Haury von Siebenthal hat einen Doktortitel in Wirtschaftswissenschaften der Universität St. Gallen und verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der institutionellen Vermögensverwaltung. Sie war bei Credit Suisse und UBS in verschiedenen Führungspositionen

tätig und leitete das Asset Management der Bank Leu. Von 2004 bis 2013 war sie Leiterin des Asset Managements und Stellvertretende Direktorin der Bundespensionskasse Publica.