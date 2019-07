Pictet AM verstärkt Verwaltungsrat mit einem Hedgefonds Manager

Nobel Gulati, erfolgreicher Hedgefonds Manager, nimmt neu Einsitz im Verwaltungsrat der Pictet Asset Management Holding.



Nobel Gulati ist seit Mitte vergangenen Juni Mitglied des Verwaltungsrats der Pictet Asset Management Holding. Dieser steht unter der Leitung von Renaud de Planta, der ab September die Leitung von Pictet als Senior Managing Partner übernehmen wird. Gulati kommt vom US-Hedgefonds Two Sigma, wo unter seiner Leitung das verwaltete Vermögen des Unternehmens zwischen 2007 und 2019 von 3 Milliarden auf 60 Milliarden US-Dollar gewachsen ist. Vor seinem Wechsel zu Two Sigma war er in verschiedenen Funktionen bei Citigroup, ABN Amro und NatWest Markets tätig. Er ist zudem Mitglied der Geschäftsleitung der Wharton Customer Analytics Initiative, eines führenden akademischen Forschungszentrums, dessen Schwerpunkt die branchenübergreifende Entwicklung und Anwendung von Methoden der Informatik und der Analytik ist.

Der Verwaltungsrat von Pictet Asset Management umfasst jetzt sieben Mitglieder: Renaud de Planta, Präsident des Verwaltungsrats von Pictet Asset Management und geschäftsführender Teilhaber der Pictet-Gruppe, Laurent Ramsey, CEO von Pictet AM und geschäftsführender Teilhaber der Pictet-Gruppe, Xavier Barde, CRO der Pictet-Gruppe, und vier nichtexekutive Mitglieder: Massimo Tosato, Richard Heelis, Rolf Banz und Gulati.