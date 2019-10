Raffeisen nominiert Anne Bobillier für den Verwaltungsrat

Anne Bobillier, nominiert als neue Verwaltungsrätin bei Raiffeisen Schweiz.



Der Verwaltungsrat von Raiffeisen Schweiz hat Anne Bobillier als neues Verwaltungsratsmitglied nominiert. Mit der an der ausserordentlichen Delegiertenversammlung Mitte November 2019 zur Wahl vorgeschlagenen Kandidatin möchte der Verwaltungsrat seine strategischen Kompetenzen verstärken und das Gremium erweitern.

Anne Bobillier ist seit 17 Jahren für Bechtle AG tätig. Seit Januar steuert sie Projekte auf Gruppenebene wie zum Beispiel Merger & Acquisition, davor war sie als Managing Director für die Westschweiz tätig. Die studierte IT-Spezialistin war bislang in verschiedenen Führungs- und Konzernfunktionen tätig, unter anderem für die IBM. Ein Schwerpunkt ihrer Tätigkeit stellt die Transformation von Dienstleistungs-Organisationen sowie die Geschäftsfeldentwicklung dar. Sie verfügt über grosse Erfahrung in den Bereichen Business- und IT-Strategie, Geschäftsprozessoptimierung und Führung. Bobillier amtet als Verwaltungsrätin in diversen Gremien, darunter auch bei der Flugsicherungsgesellschaft skyguide und beim Westschweizer Energieversorgungsunternehmen Romande Energie.