Raiffeisen will sparen und 200 Stellen abbauen

Raiffeisen Schweiz, St. Gallen.



Raiffeisen Schweiz führt eine neue Departementsstruktur ein. Damit soll eine bessere Betreuung und Beratung von Raiffeisenbanken, eine innovative Produktentwicklung, durchgängige Prozesse sowie eine effizientere Steuerung erreicht werden, wie es in einer Medienmitteilung heisst. Durch eine systematische Überprüfung der Personal- und Sachkosten soll ein Sparziel von bis zu 100 Millionen Franken erreicht werden. Maximal werden bei Raiffeisen Schweiz 200 Stellen von einem Abbau betroffen sein. Die Umsetzung werde verantwortungsvoll erfolgen. Ein substanzieller Teil des Abbaus könne durch natürliche Fluktuation und (Früh-)Pensionierungen erreicht werden. Das Effizienzprogramm soll 2020 abgeschlossen werden. Die Massnahmen werden unabhängig vom Programm "Reform 21", welches die strategische Entscheidungsfindung sowie die Governance in der gesamten Raiffeisen Gruppe klären soll, verfolgt.

Klare Ausrichtung auf Raiffeisenbanken

Künftig zeichnen zwei Departemente ausschliesslich für die Bedürfnisse der Raiffeisenbanken und der direkt von Raiffeisen Schweiz betreuten Kunden verantwortlich. So wird das Departement "Raiffeisenbank Services" geschaffen, um die Raiffeisenbanken noch zielgerichteter und dienstleistungsorientierter bedienen zu können. Dieses wird Funktionen wie Vertriebsunterstützung und Marketing beinhalten. Die Besetzung der Departementsleitung werde bis Juli 2019 erfolgen. Mit dem neuen Departement "Firmenkunden & Niederlassungen" werden sämtliche Dienstleistungen, welche Raiffeisen Schweiz gegenüber Kunden direkt erbringt, zusammengefasst. Urs Gauch wird das Departement leiten.

Diese beiden kundenorientierten Departemente werden durch die Einheiten "Produkte & Investment Services" sowie "Treasury & Markets" unterstützt. Das Departement "Produkte & Investment Services" ist für die Erbringung von innovativen Produkten und Dienstleistungen in den Bereichen Wohnen, Vorsorgen und Vermögen sowie die Stärkung des Anlagegeschäfts besorgt. "Treasury & Markets" kümmert sich um markt- und handelsorientierte Themen.

Die Departemente werden interimistisch von Roland Altwegg beziehungsweise Werner Leuthard verantwortet. Der Rekrutierungsprozess zur definitiven Besetzung der beiden Leitungspositionen laufe, so Raiffeisen. Die Departemente "Finanzen & Personal", "Risiko & Compliance" sowie "IT & Services" stellen die Infrastruktur und unterstützenden Funktionen der gesamten Gruppe zur Verfügung. Die Neuorganisation tritt per 1. Juli 2019 in Kraft.