REYL-Gruppe gründet Tochtergesellschaft für Impact-Investing

Katia Coudray, Head of Social Impact Investment, bei Asteria (Bild: ZVG)



Asteria wird eine breite Palette von Anlageklassen wie thematische börsenkotierte Aktien, nachhaltige Anleihen, alternative Strategien, Private Debt oder Private Equity anbieten, die alle ein doppeltes Ziel verfolgen: eine finanzielle Rendite und positive Auswirkungen auf die Umwelt. Des Weiteren wird sich der Investment Manager Kapital an Unternehmen vergeben, die positive soziale und ökologische Vorteile generieren, wobei die 17 Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung ("Sustainable Development Goals", SDG) als Rahmen dienen. Die angebotenen Produkte und Strategien gliedern sich in vier spezifische Bereiche: Diversität und Integration, Erhaltung des Planeten, Unterstützung der Entwicklungsländer und Innovation sowie Technologie als Richtungsgeber des Übergangs. Zum letzten Punkt erwägt Asteria auch eine oder mehrere Akquisitionen, um diese Kompetenz zu stärken.

François Reyl, CEO von REYL & Cie, sagt: "Wir sind überzeugt, dass die Allokation von Kapital durch den privaten und institutionellen Sektor das wichtigste Element eines radikalen Wandels hin zu mehr Nachhaltigkeit und Integration sein wird."

Renommierte Experten

Im Juli 2019 hat die REYL-Gruppe Katia Coudray als Head of Social Impact Investment gewonnen. Bevor sie am Asteria-Gründungsprojekt mitwirkte, arbeitete sie mehr als sieben Jahre lang bei der Banque SYZ als Head of Asset Management, war Mitglied der Gruppenleitung und Leiterin der Investment Division. Zuvor war Katia Coudray elf Jahre lang bei der Union Bancaire Privée als Mitglied der Asset-Management- und der Generaldirektion. Sie entwickelte und leitete viele Departemente wie die Multi-Management-, Beratungs- und Produktinnovationsplattform.

Neben Katia Coudray werden drei renommierte Experten in den Bereichen Institutional Management und Impact Investment mitarbeiten: Guido Bolliger, Head of Investments and Equity Strategies, Natacha Guerdat, Head of Research, und Fabio Sofia, Head of Bond and Private Debt Strategies. Sie bilden das Investmentteam, das für die Implementierung und das Management künftiger Produkte verantwortlich ist. Innerhalb des Managementteams wird Francesco Genovese, derzeit im Managementteam der REYL-Gruppe, für die kommerzielle Entwicklung des neuen Unternehmens verantwortlich sein.

Guido Bolliger verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Verwaltung und Entwicklung systematischer Anlagestrategien. Vor seinem Wechsel zu Asteria war er Chief Investment Architect und Head of Quantitative Strategies bei SYZ Asset Management tätig. Er ist ausserordentlicher Professor für Finanzwirtschaft an der Universität Neuenburg und hat am Swiss Finance Institute in Finanzwirtschaft promoviert.

Natacha Guerdat hat ihre gesamte Karriere dem verantwortungsvollen und nachhaltigen Investieren gewidmet und gehört zu den Pionieren der Branche. Sie begann ihre berufliche Laufbahn als ESG-Analystin bei Lombard Odier und wechelte in fast zehn Jahren rasch in verschiedene Positionen im Management von nachhaltigen Portfolios. Sie ist auch Gründungsmitglied von Sustainable Finance Geneva (SFG) und Swiss Sustainable Finance (SSF).

Fabio Sofia war Gründungsmitglied von Symbiotics, einem Pionier der Mikrofinanz, den er in den 13 Jahren seiner Tätigkeit im Unternehmen in verschiedenen Positionen, unter anderem in der Portfolioberatung, aktiv weiterentwickelte. Sofia ist Präsident der Sustainable Finance Geneva (SFG).

Francesco Genovese kam im September 2018 zur REYL-Gruppe. Davor war er 17 Jahre bei Pictet & Cie tätig und hatte verschiedene Positionen im Bereich Business Development im Bereich Asset Management inne.