Schöne Festtage und ein erfolgreiches 2018

2017 wird als ein ausgezeichnetes Aktienjahr in die Geschichte eingehen. Zweistellige Indexzunahmen waren in den meisten Märkten nicht die Ausnahme, sondern die Regel, wobei Small Caps und Technologieaktien die anderen Kategorien in den Schatten stellten.

Ja und dann ist da ja auch noch der Bitcoin-Hype: Eine Entwicklung, die ältere Semester unter der Leserschaft frappant an die Dotcom-Ära der Neunziger erinnern dürfte. Dass hier mal wieder ein Investment auftaucht, bei dem alles anders sein soll, kann erfahrenen Anlegern nur ein müdes Lächeln entlocken. Das Platzen jeder Blase ist vorprogrammiert. In den letzten Tagen erhielten Bitcoin-Anleger mit einem Kurseinbruch von 30% einen Vorgeschmack.

Ob und wie lange die Festlaune an den Aktienmärkten 2018 anhalten wird und ob die Hausse auch das zehnte Jahr übersteht, wissen wir von der Fondstrends-Redaktion leider nicht. Aber wir stellen Ihnen laufend Informationen rund um Investmentmöglichkeiten und Marktaussichten zur Verfügung, damit Sie sich selbst eine Meinung bilden können. 2017 haben wir rund 950 Beiträge auf Fondstrends veröffentlicht und konnten das zehnjährige Jubiläum feiern.

Wir freuen uns, wenn Sie Fondstrends auch 2018 wieder rege besuchen und danken unseren Partnern für die Unterstützung.

Ihr Fondstrends-Team

Christian Weber, Simone Frey, Elena Tankovski, Harry Grönert, Johanna Döblin