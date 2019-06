Schroders ernennt Vertriebsleiter für Alternatives

Peter Arnold, Schroders



Zuletzt arbeitete Peter Arnold als Global Head of International Fund Distribution für Citi. Dort war er spezialisiert auf privat gehandelte Schuldtitel, Immobilien und globale Infrastruktureinrichtungen. Ausserdem war er für die Beschaffung von Drittanbieterprodukten im Bereich Private Assets und deren Vertrieb an institutionelle Investoren auf der ganzen Welt verantwortlich.

Arnold soll Schroders im Private-Assets-Bereich vor allem auch auf dem deutschen Markt dabei unterstützen, massgeschneiderte Strategien für institutionelle Kunden anzubieten. Er wird an John Troiano, Global Head of Distribution, und Georg Wunderlin, den neuen Global Head of Private Assets berichten.