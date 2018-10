Schweizer Crypto Valley: Fünf Einhörner und 3000 Beschäftigte

Die Zahl der Unternehmen im Crypto Valley, die also in der Schweiz und in Liechtenstein direkt oder indirekt mit der Blockchain-Technologie arbeiten, wächst rasant. Per September 2018 waren auf CV Maps, einem vom CV VC unterhaltenen Online-Verzeichnis der Blockchain-Branche, insgesamt über 600 Firmen in der Schweiz und in Liechtenstein registriert. CV VC, ein auf Blockchain-Unternehmen spezialisierter Investor und Inkubator in Zug, hat in Kooperation mit PwC und der Informationsmanagement-Firma inacta auf Basis der Daten von CV Maps die 50 bedeutendsten Unternehmen des Crypto Valley bestimmt.

3000 Personen in der Schweiz beschäftigt

Voraussetzung für die Aufnahme in die Top 50 waren: Blockchain-Technologie im Kerngeschäft, Beschäftigte in der Schweiz oder in Liechtenstein und Relevanz für die Blockchain-Community. Zudem musste mindestens eines der folgenden Kriterien erfüllen: finanzielle Mittel im Umfang von zehn Millionen USD, eine Bewertung von zehn Millionen USD oder zehn Vollzeitstellen in der Schweiz oder in Liechtenstein.