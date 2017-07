Schweizer Fondsmarkt hält sich auf hohem Niveau

Die Anlegerinnen und Anleger in der Schweiz vertrauten der Fondsindustrie im Juni 2017 978.6Mrd. CHF (Mai 2017: 978.0 Mrd. CHF) an. „Die relevanten Börsen entwickelten sich imBerichtsmonat ziemlich uneinheitlich, was per Saldo einer Seitwärtsbewegung entsprach. Sostabilisierte sich das Volumen des Schweizer Fondsmarktes weiter auf hohem Niveau. Bei den Nettomittelzuflüssen war hingegen eine erfreuliche Zunahme im Vergleich zum Vormonat zu verzeichnen. Im Juni wurden markant Neugelder in Obligationenfonds und Aktienfonds investiert – zusammengerechnet betrug der Mittelzufluss in diese beiden Fondskategorien über 3 Mrd. CHF“, erklärte Markus Fuchs, Geschäftsführer der Swiss Funds & Asset Management Association SFAMA. Zum Vergleich ausgewählte Indizes im Juni 2017 (Vormonat in Klammern): Dow Jones 1.62% (0.33%), S&P 500 0.48% (1.16%), EURO STOXX 50 -­3.17%(-­0.14%) und SMI -­1.22% (2.31%). Gegenüber dem Euro verlor der Schweizer Franken um 0.62%, gegenüber dem US-­Dollar legte er um 1.01% zu.

Die Nettomittelzuflüsse betrugen im Juni 2017 3.5 Mrd. CHF. Dabei lagen Obligationenfonds mit 1.9 Mrd. CHF an der Spitze, gefolgt von Aktienfonds (1.2 Mrd. CHF). Gelder abgezogen wurden einzig aus den beiden Fondskategorien Alternativen Anlagen und Andere, wenn auch in bescheidenem Ausmass. In der Reihenfolge der beliebtesten Anlagekategorien gab es keine Veränderungen: Aktienfonds 42.07%, Obligationenfonds 31.56%, Anlagestrategiefonds 11.64%, Geldmarktfonds 7.18%.

