Schweizer Fondsmarkt legt weiter zu

Die Mehrheit der relevanten Börsen notierte auch im Juli im positiven Bereich. (Bild: Phongphan/Shutterstock.com)



Das Vermögen der Anlagefonds erreichte im Juli 2019 1'168.3 Mrd. CHF. Im Vergleich zum Vormonat entspricht dies einer Zunahme von 18.4 Mrd. CHF oder 1.6%. Die Nettomittelzuflüsse betrugen 4.4 Mrd. CHF. "Die Mehrheit der relevanten Börsen notierte auch im Juli im positiven Bereich, die Zuwachsraten der Aktienmärkte waren jedoch nicht mehr ganz so ausgeprägt wie im Vormonat", erklärt Markus Fuchs, Geschäftsführer der Swiss Funds & Asset Management Association SFAMA. Der Schweizer Fondsmarkt legte entsprechend zu. Der Trend der Nettomittelzuflüsse hielt ebenfalls an. "Erstmals seit längerer Zeit wurden auch wieder mehr Gelder in Aktienfonds investiert als abgezogen. An der Spitze der Zuflüsse lagen jedoch die Geldmarktfonds, was einem deutlichen Zeichen der Vorsicht seitens der Investorinnen und Investoren gleichkommt“, so Fuchs.

Zum Vergleich ausgewählte Indizes im Juli 2019 (Vormonat in Klammern): Dow Jones 0.99% (7.19%), S&P 500 1.31% (6.89%), EURO STOXX 50 -0.20% (5.89%) und SMI 0.21% (3.93%) sowie SBI 1.33% (0.38%) und Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index 0.22% (1.26%). Gegenüber dem Euro gewann der Schweizer Franken 1.06%, gegenüber dem US-Dollar verlor er 1.58%.

Die Nettomittelzuflüsse betrugen im Juli 2019 4.4 Mrd. CHF. Mit Abstand am meisten Neugelder wurden in Geldmarktfonds investiert (2.2 Mrd. CHF). Markant zulegen konnten auch Aktienfonds (1.2 Mrd. CHF) und Obligationenfonds (1.1 Mrd. CHF). Mittelabflüsse gab es nur bei zwei Fondskategorien – und dies auch nur auf bescheidenem Niveau: Alternative Anlagen (-336.4 Mio. CHF) und Andere (-18.8 Mio. CHF).

In der Reihenfolge der beliebtesten Anlagekategorien gab es hingegen keine Veränderungen: Aktienfonds 41.90%, Obligationenfonds 31.58%, Anlagestrategiefonds 11.20%, Geldmarktfonds 8.87%.

Entwicklung des Fondsmarkts Schweiz (Beträge in Mio. CHF)

Quelle: Morningstar, Swiss Fund Data





Top 10 Anbieter am Schweizer Fondsmarkt (Beträge in Mio. CHF bzw. %)

Quelle: Morningstar, Swiss Fund Data