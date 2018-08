Schweizer Fondsmarkt legt wieder zu

Die Anlegerinnen und Anleger in der Schweiz vertrauten der Fondsindustrie im Juli 2018 1'134.4 Mrd. CHF (Juni 2018: 1'119.5 Mrd. CHF) an. "Im Berichtsmonat legten die relevanten Aktienmärkte markant zu. Dementsprechend erhöhte sich auch das Volumen des Schweizer Fondsmarktes. Zudem waren im Juli wieder Nettomittelzuflüsse zu verzeichnen – wenn auch in eher bescheidenem Umfang. Am meisten zulegen konnten die Obligationenfonds. Es scheint, als ob potentielle neue Anleger vorsichtig sind und mit ihrer Investition noch zuwarten, während die bestehenden Fondsinvestoren ihre Mittel kaum umschichten“, erklärte Markus Fuchs, Geschäftsführer der Swiss Funds & Asset Management Association SFAMA.

Die Nettomittelzuflüsse betrugen im Juli 2018 2.3 Mrd. CHF. An der Spitze lagen dabei Obligationenfonds (2.0 Mrd. CHF), mit ziemlichem Abstand folgten Geldmarktfonds (717.8 Mio. CHF) und Anlagestrategiefonds (189.3 Mio. CHF). Am meisten Gelder abgezogen wurden aus Aktienfonds (-­497.9 Mio. CHF) und Alternativen Anlagen (-­223.7 Mio. CHF).

Die aktuellen Fondsstatistiken vom Juli finden Sie hier.