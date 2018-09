Schweizer Fondsmarkt nimmt ab

Die Anlegerinnen und Anleger in der Schweiz vertrauten der Fondsindustrie im August 2018 1'117.8 Mrd. CHF (Juli 2018: 1'140.4 Mrd. CHF) an. "Im Berichtsmonat verzeichneten die Schweizer und europäischen Aktienmärkte substanzielle Einbussen. Dementsprechend sank auch das Volumen des Schweizer Fondsmarktes", erläutert Markus Fuchs, Geschäftsführer der Swiss Funds & Asset Management Association SFAMA: "Zudem kam es im August auch wieder zu Nettomittelabflüssen – wenn auch in bescheidenem Umfang." Am meisten Gelder wurden aus Aktienfonds abgezogen, während Geldmarktfonds leicht zulegten. Die Anlegerinnen und Anleger agierten mit erhöhter Vorsicht, schätzt Fuchs ein. Erfahrungsgemäss sind Geldmarktfonds beliebte Instrumente für ein temporäres "Parkieren" von Anlagekapitalien in Phasen erhöhter Unsicherheit“, erklärte

Zum Vergleich ausgewählte Indizes im August 2018 (Vormonat in Klammern): Dow Jones 2.16% (4.71%), S&P 500 3.03% (3.60%), EURO STOXX 50 -3.76% (3.83%) und SMI -2.19% (6.56%) sowie SBI 0.68% (-0.64%) und Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index 0.64% (0.02%). Gegenüber dem Euro gewann der Schweizer Franken 2.80%, gegenüber dem US-Dollar 2.15%.

Die Nettomittelabflüsse betrugen im August 2018 712.4 Mio. CHF. An der Spitze lagen dabei Aktienfonds (-532.7 Mio CHF), gefolgt von Alternativen Anlagen (-138.9 Mio. CHF) und Rohstofffonds (-122.4 Mio. CHF). Neugelder investiert wurden in Geldmarktfonds (128.3 Mio. CHF) und Anlagestrategiefonds (38.0 Mio. CHF). In der Reihenfolge der beliebtesten Anlagekategorien gab es keine Veränderungen: Aktienfonds 42.92%, Obligationenfonds 30.53%, Anlagestrategiefonds 11.61%, Geldmarktfonds 7.82%.

