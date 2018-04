Schweizer Fondsmarkt steigt leicht an

Die Anlegerinnen und Anleger in der Schweiz vertrauten der Fondsindustrie im März 2018 1'106.6 Mrd. CHF (Februar 2018: 1'101.7 Mrd. CHF) an. "Die Aktienmärkte notierten im März erneut im Minusbereich - wenn auch weniger markant als noch im Vormonat. Das Volumen des Schweizer Fondsmarktes erhöhte sich trotzdem leicht, was vor allem dem schwächeren Franken zuzuschreiben ist. Im vergangenen Monat hielt der Neugeldzufluss in Anlagefonds an, doch fiel dieser deutlich geringer aus als in den Berichtsperioden zuvor", erklärte Markus Fuchs, Geschäftsführer der Swiss Funds & Asset Management Association SFAMA. Zum Vergleich ausgewählte Indizes im März 2018 (Vormonat in Klammern): Dow Jones -­3.70% (-­4.28%), S&P 500 -­2.69% (-­3.89%), EURO STOXX 50 -­2.25% (-­4.72%) und SMI -­1.86% (-­4.60%). Gegenüber dem Euro verlor der Schweizer Franken 2.04%, gegenüber dem US-­Dollar 0.96%.

Die Nettomittelzuflüsse betrugen im März 2018 669.2 Mio. CHF. An der Spitze lagen dabei Aktienfonds (843.2 Mio. CHF) vor Anlagestrategiefonds (646.2 Mio. CHF). Am meisten Gelder abgezogen wurden aus Obligationenfonds (-­500.3 Mio. CHF) und Geldmarktfonds (-­374.7 Mio. CHF). In der Reihenfolge der beliebtesten Anlagekategorien gab es keine Veränderungen: Aktienfonds 41.52%, Obligationenfonds 31.32%, Anlagestrategiefonds 11.96%, Geldmarktfonds 8.11%.

Die Statistiken des Schweizer Fondsmarkts finden Sie hier.