Schweizer Fondsmarkt steigt stetig

Die Anlegerinnen und Anleger in der Schweiz vertrauten der Fondsindustrie im Januar 2018 1'103.0 Mrd. CHF (Dezember 2017: 1'092.0 Mrd. CHF) an. „Aufgrund der positiven Entwicklung der Märkte im Berichtsmonat setzte auch der Schweizer Fondsmarkt seinen Wachstumskurs fort. Im Vergleich zum Vormonat erhöhten sich die Nettomittelzuflüsse nochmals markant. Dabei scheinen die Anleger und Anlegerinnen seit langem wieder etwas risikofreudiger geworden zu sein, floss doch am meisten Neugeld in Aktienfonds. Aber auch Obligationenfonds waren gefragt“, erklärte Markus Fuchs, Geschäftsführer der Swiss Funds & Asset Management Association SFAMA. Zum Vergleich ausgewählte Indizes im Januar 2018 (Vormonat in Klammern): Dow Jones 5.79% (1.84%), S&P 500 5.62% (0.98%), EURO STOXX 50 3.01% (-1.85%) und SMI -0.50% (0.68%). Gegenüber dem Euro gewann der Schweizer Franken 1.14%, gegenüber dem US-Dollar legte er um 4.43% zu.

Die Nettomittelzuflüsse betrugen im Januar 2018 12.2 Mrd. CHF. An der Spitze lagen dabei Aktienfonds (5.7 Mrd. CHF), gefolgt von Obligationenfonds (4.0 Mrd. CHF) und Anlagestrategiefonds (1.8 Mrd. CHF). Gelder in geringem Ausmass abgezogen wurden nur aus einer Fondskategorie (Andere: -1.7 Mio. CHF). In der Reihenfolge der beliebtesten Anlagekategorien gab es keine Veränderungen: Aktienfonds 43.23%, Obligationenfonds 30.74%, Anlagestrategiefonds 11.93%, Geldmarktfonds 6.90%.

