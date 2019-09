SGKB regelt Nachfolge in der Geschäftsleitung

René Walser, Mitglied der Geschäftsleitung bei der St. Galler Kantonalbank ab Juli 2020.



René Walser verfügt über langjährige Führungserfahrung im Schweizer Bankgeschäft. Seit 2008 ist er als Leiter Privat- und Geschäftskunden Region Ost bei der St.Galler Kantonalbank für das Marktgebiet vom Bodensee über das Rheintal bis zum Sarganserland mit 18 Niederlassungen verantwortlich. Davor war er während 12 Jahren im Firmenkundengeschäft der UBS in verschiedenen Positionen tätig, zuletzt als Leiter Credit Risk Control Ostschweiz.

Er ist in Sargans aufgewachsen und wohnt mit seiner Familie in Wangs. Nach seiner kaufmännischen Lehre bei der St.Galler Kantonalbank und dem Abschluss an der HWV St.Gallen hat er sich laufend weitergebildet, beispielsweise mit dem Executive Program der Swiss Banking School und zuletzt mit einem Diplomlehrgang Wirtschaftsrecht an der HSG St. Gallen.

Walser tritt die Nachfolge von Albert Koller an, der seit 2008 Mitglied der Geschäftsleitung und Leiter des Bereichs Privat- und Geschäftskunden ist. Albert Koller hatte seinen Rücktritt bereits Anfang Jahr angekündigt. Er wird sich künftig strategischen Mandaten ausserhalb der Bank widmen.