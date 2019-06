Sicher navigieren im Meer der Fondsdaten

Mit smarter Technologie in die Zukunft.



Als eine von Europas führenden Fondsplattformen (rund 300 Vertriebspartner und fast 400 Fondsanbieter weltweit, ein Universum von über 63'000 Anlagefonds und Anteilsklassen*) wollen wir mit unseren Dienstleistungen stets auf der Höhe der Zeit sein. Deshalb sind wir seit einigen Jahren daran, das Grundangebot kontinuierlich zu erweitern. Das Ziel ist stets, unsere Kunden in der gesamten Wertschöpfungskette des Fondsvertriebs zu unterstützen. Zu diesem Zweck gehen wir wo sinnvoll auch Partnerschaften mit anderen Dienstleistern ein. Ein Kernstück unseres Angebot ist das Fondsauswahl- und -analysetool FundNavigator. Im Zuge der verstärkten Regulierung wie z.B. MiFID II wurde beispielsweise die Zahl der erfassten Datenfelder pro Fondsanteilsklasse markant erhöht und den Vertriebspartnern eine noch präzisere Analyse und Auswahl von Fonds ermöglicht. (*Quelle: Fondcenter AG, März 2019).









Zwischen Kundenbedürfnissen und Regulierung

In Anbetracht des härteren Wettbewerbs und des dadurch resultierenden höheren Kostendrucks sind Lösungen zur Steigerung der Effizienz gefragt. Die technologische Verbindung zwischen der Anlageberatung und der Compliance-Welt ist ein Beispiel dafür. Sehr gefragt ist etwa ein möglichst effizienter Abgleich zwischen den Produkteigenschaften und dem Kundenprofil. Dies bietet ein mit dem FundNavigator kompatibles Modul (Product Navigator), welches regulatorische und produktspezifische Überprüfungen für inländische und grenzüberschreitende Beratungen durchführt. In der Praxis stellen sich Fragen wie "Darf ein Kundenberater mit Sitz in Zürich per E-Mail bei seinen Kunden mit Domizil Spanien für den Fonds XYZ werben?" Der Berater gibt in der "Product Navigator"-Maske die relevanten Daten ein und innerhalb von wenigen Sekunden erhält er aufgrund der Kombination von Kundeninformationen, Regeln und Daten eine eindeutige Antwort, und das auf Stufe Anteilsklasse/ISIN.

Daten – ein essenzieller Rohstoff der Branche

Von zentraler Bedeutung sind umfangreiche und qualitativ einwandfreie Fondsdaten. UBS Fondcenter bündelt in diesem Bereich das Angebot verschiedener Dienstleister und arbeitet unter anderem mit dem Research-Unternehmen Morningstar zusammen. Nebst Abdeckung und Qualität der Daten spielt auch deren Standardisierung eine grosse Rolle. UBS Fondcenter gehört zu den Gründern der Initiative "openfunds". Dies ist ein Standard, der statische Fonds-Datenfelder einheitlich beschreibt. Die an diesem Standard beteiligten Unternehmen empfangen und versenden Daten in hoher Qualität, können diesen Prozess dadurch besser automatisieren und den Datenzugang vereinfachen. Vertriebspartner und ihre Kunden profitieren von erhöhter Transparenz und Verlässlichkeit, da sie Anlagefonds viel einfacher bewerten und vergleichen können.

UBS Fondcenter baut das Angebot an Dienstleistungen kontinuierlich aus. Demnächst sind auf der Plattform unabhängige Fondsanalysen, abgestimmt auf die Bedürfnisse der Kunden, erhältlich. Zudem werden künftig mehr Informationen zu Marktentwicklungen wie z.B. Vermögensflüsse oder Produkttrends zur Verfügung stehen.

Mit uns bleiben Sie am Puls des Geschehens in der Fondsbranche. Gerne unterstützen wir Sie und finden gemeinsam mit Ihnen die passenden Lösungen für Ihre Herausforderungen.

