SimCorp verstärkt Geschäftsleitung

Christian Kromann, neuer Chief Investment Officer bei SimCorp.



Christian Kromann wird die neu geschaffene Position des Chief Investment Officer (CIO) bei SimCorp, einem weltweit agierenden Anbieter von Investmentmanagement-Lösungen mit Hauptsitz in Kopenhagen, am 1. August übernehmen. Gleichzeitig wird er auch die Geschäftsleitung verstärken. Kromann war zuletzt CEO von TIA Technology. Er verfügt über langjährige Erfahrung in globalen Führungspositionen in der Investmentmanagement-Industrie, unter anderem bei SunGard und FIS.

Die Geschäftsleitung von SimCorp setzt sich somit aus Klaus Holse (CEO), Michael Rosenvold (CFO), Georg Hetrodt (Chief Product Officer, CPO), und Christian Kromann (COO) zusammen.