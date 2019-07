SIX lanciert Datenservice für Marihuana-Finanzinstrumente

SIX möchte mehr Transparenz für Investoren im Hinblick auf Marihuana-Finanzinstrumente schaffen. (Bild: Pixabay)



Das Dienstleistungsangebot kommt zu einem Zeitpunkt für Finanzinstitute, da sie sich mit der komplexen und sich verändernden Rechtslandschaft rund um MRB (Marijuna Related Businesses) auseinandersetzen müssen. In den USA beispielsweise wurde Marihuana in einigen Staaten legalisiert, ist aber auf Bundesebene nach wie vor strafbar. Infolgedessen sind MRB in einigen Staaten in der Lage, Finanzmittel über die Kapitalmärkte zu beschaffen, was es Investoren ermöglicht, erstmals Zugang zu MRB-bezogenen Wertpapieren zu erhalten.

Jedoch ist es eine Herausforderung für Unternehmen, die Exponierung ihres Portfolios in Bezug auf MRB zu kontrollieren. MRB-bezogene Wertpapiere können mehrere Branchen umfassen, darunter Pharmazie, Freizeit, Transport und Einzelhandel. SIX hat mehrere relevante Datenquellen genutzt, um mehr als 30'000 Wertpapiere zu identifizieren, die direkt oder indirekt mit MRB in Verbindung stehen.

Investitionen in MRB sind riskant, da sie in einigen Ländern Europas als Geldwäsche angesehen werden. Oliver Bodmer, Senior Product Manager bei SIX, erklärt: "Da der MRB-Sektor zunehmend an die Kapitalmärkte angebunden ist, haben uns unsere Kunden immer häufiger gefragt, wie sie ihr Portfolio am besten vor jeglichen Risiken schützen können. Einige Anleger möchten nicht, dass ihr Geld in moralisch sensitive Geschäftsfelder wie Alkohol, Tabak und Freizeitdrogen investiert wird." Daher sei es für Unternehmen weltweit von zentraler Bedeutung, genau zu wissen, wie hoch ihre Exponierung im Zusammenhang mit MRB-bezogenen Wertpapieren ist und welcher Kategorie die Wertpapiere zuzuordnen sind, wenn die Aufsichtsbehörde anfragt, schreibt SIX.

Der MRB Securities Service, der auf dem gleichen Modell wie dasjenige des Sanctioned Securities Monitoring Services von SIX basiert, identifiziert und listet Wertpapiere auf, die entweder direkt oder indirekt von börsenkotierten MRB-Gesellschaften emittiert werden. Dazu gehören auch alle damit verbundenen strukturierten Produkte, Optionen und Optionsscheine. Der Dienst soll den Finanzinstituten auch helfen, das Risikoniveau einer bestimmten Gesellschaft zu ermitteln.