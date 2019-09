Societe Generale Private Banking Schweiz mit neuem CEO

Franck Bonin, neuer Chef der Societe Generale Private Banking Schweiz.



Franck Bonin verfügt über umfangreiche Erfahrung im Private Banking. Er ist in diesem Bereich seit 2001 in der Gruppe Societe Generale tätig. Seit September 2017 ist er Commercial Director der Societe Generale Private Banking. Im Einklang mit der von seinem Vorgänger eingeleiteten Strategie wird es seine Aufgabe sein, die Wachstumsdynamik von Societe Generale Private Banking Schweiz (SGPBS) fortzusetzen, wie es in einer Medienmitteilung heisst.

Franck Bonin folgt auf Olivier Lecler, der die Verantwortung über die Aufsicht der schweizerischen, luxemburgischen und monegassischen Einheiten der Societe Generale Private Banking übernimmt.