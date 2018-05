Swiss Life Immobilienfonds plant Kapitalerhöhung

Mit Blick auf die anstehende Kapitalerhöhung konnte zuletzt die Geschäftsliegenschaft an der Rue Adrien-Pichard 2/4 in Lausanne akquiriert werden. Des Weiteren wurde im Rahmen der Projektentwicklung "Manegg West" Immobilien in Zürich gekauft, die auf Fertigstellung langfristig vermietet sind. Zwei davon sind Wohnhäuser mit gesamthaft 200 Wohnungen; hinzu kommen zwei Gewerbeliegenschaften mit gut 23 000 Quadratmetern Büroflächen. Die gesamte Investitionssumme beläuft sich auf über 300 Millionen Franken, wie Swiss Life Asset Managers in einer Pressemitteilung schreibt.

Kapitalerhöhung mit CHF 85 Mio. Emissionsvolumen

Bestehende Investoren und Neuinvestoren haben die Möglichkeit, sich an der Kapitalerhöhung zu beteiligen. Die Emission wird auf "best-effort basis" durchgeführt. Die effektive Anzahl der neu ausgegebenen Anteile wird von der Fondsleitung nach Ablauf der Zeichnungsfrist festgelegt. Das Maximum neu ausgegebener Anteile ist auf 7'857 Stück mit einem Emissionsvolumen von rund CHF 85 Mio. beschränkt.