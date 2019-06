Swiss Life REF (CH) Swiss Properties: Erfolgreiche Kotierung

Swiss Life Asset Managers hat den Swiss Life REF (CH) Swiss Properties an die Börse gebracht.



Nach Abschluss des dritten Handelstages lag der Börsenkurs des Immobilienfonds "Swiss Life REF (CH) Swiss Properties" bei CHF 130,00, was einer Gesamtbörsenkapitalisierung von CHF 1'170 Mio. entspricht, wie Swiss Life Asset Managers mitteilt. Damit positioniert sich der Fonds in der oberen Hälfte der grössten Schweizer Immobilienfonds, die an der SIX Swiss Exchange kotiert sind.

Der Fonds investiert in Wohnliegenschaften in Schweizer Städten und deren Agglomerationen sowie in Geschäftsliegenschaften an zentralen Lagen. Beim Halbjahresabschluss per Ende März 2019 verfügte der Swiss Life REF (CH) Swiss Properties über 87 Immobilien mit einem Marktwert von rund CHF 1'236 Mio. Durch den Kauf eines hochwertigen Immobilienportfolios im Dezember 2018 konnten die Mieterträge (erzielte Bruttoerträge) laut eigenen Angaben im ersten Halbjahr auf CHF 20,5 Mio. erhöht werden. Per Ende März 2019 verzeichnete der Fonds positive Wertveränderungen in Höhe von CHF 4,6 Mio., die auf die weiterhin starke Nachfrage nach hochwertigen Renditeliegenschaften an guten Lagen zurückzuführen sind. Dank dieser Ausrichtung in Kombination mit einem aktiven Vermietungsmanagement wurde eine weiterhin tiefe Mietausfallrate von 3,73% erreicht. Der Nettoinventarwert pro Anteil betrug per Ende März 2019 CHF 106,88.

Des Weiteren gab Swiss Life Asset Managers am 13. Juni bekannt, dass der Immobilienfonds "Swiss Life REF (CH) European Properties" eine Kapitalerhöhung von rund EUR 100 Mio. mit Zeichnungsfrist vom 24. Juni bis zum 5. Juli 2019 plant. Der Ausgabepreis wurde auf EUR 104,00 festgelegt.