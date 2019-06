Swissquote ernennt neuen Chef für Währungshandel

Stephane Marie, Leiter FX Trading and Market Strategy bei Swissquote.



Stephane Marie hat ab 1. Juni die Leitung des Bereichs FX Trading and Market Strategy bei Swissquote übernommen, wie die Westschweizer Bank mitteilte. Er folgt auf Ryan Nettles, der Swissquote verlässt. Marie, der über 23 Jahre Erfahrung in der Finanzindustrie verfügt, stiess 2010 zu Swissquote und übernahm die Funktion des Head of Foreign Exchange (Forex). Zuletzt war er der Stellvertreter von Nettles. Mit seiner Beförderung rückt er auch ins Senior Management der Bank auf.