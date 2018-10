Umfrage: Wie lange geht es weiter aufwärts mit US-Aktien?

US-Aktien befinden sich im längsten Bullenmarkt der Geschichte, die US-Konjunktur brummt und die Löhne steigen. Viele Marktteilnehmer sind angesichts guter Fundamentaldaten weiterhin positiv gestimmt, dass ein Ende des Bullenmarktes nicht so schnell in Sicht ist.

Dennoch sehen in der Fondstrends-Umfrage 45% der Teilnehmer eine Trendwende in den nächsten Monaten und sind der Meinung, dass der Hausse die Luft ausgehen wird. Demgegenüber zeigt sich eine Mehrheit der Umfrageteilnehmer optimistisch: 28,8% beurteilen die US-Wirtschaft als so robust, dass es am US-Aktienmarkt noch ein Jahr aufwärtsgehen wird. Und 26,2% glauben, dass die Märkte noch länger als ein Jahr zulegen werden.