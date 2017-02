Unigestion legt den Uni-Global – Alternative Risk Premia Fund auf

Der Fonds erweitert das aktuelle Produktangebot von Unigestion für alternative Direktanlagen, das den Uni-Global – Cross Asset Trend Follower, den Uni-Global – Alternative Equities Compass World, den Unigestion Long/Short Global Opportunities und den Uni-Global – Absolute Return umfasst.

Die Strategie entspricht drei wichtigen Anliegen von Investoren und Vermögensverwaltern:

Die erwarteten Renditen traditioneller Anlagen sind kaum noch attraktiv, da die Anleiherenditen auf historisch niedrigen Niveaus verharren, während die Bewertungen am Aktienmarkt relativ ausgereizt sind

Zudem können makroökonomische und politische Risiken Phasen erhöhter Volatilität auslösen

Die übliche Kostenstruktur von Hedgefonds steht in der Regel in keinem Verhältnis zu den erzielten Renditen

Unigestion hat deshalb eine Strategie entwickelt, welche die Renditequellen von Hedgefonds kostengünstiger nutzen kann, Risikoprämien identifiziert, die die Investoren für das eingegangene Risiko entschädigen und so das Erreichen des Anlageziels ermöglicht.

Die drei wichtigsten Kategorien der zugrundeliegenden Risikoprämien umfassen Aktienfaktoren (Bewertung, Qualität, Grösse und Momentum), Carry (Extraktion der Überrendite von Anlagen mit höheren statt niedrigeren Ertragsströmen) und Trend Following (die Nutzung anhaltender Kurstrends). Anhand interner Risikomodelle von Unigestion wird die aussichtsreichste Kapitalallokation für eine ausgewogene Exposure in unterschiedlichen makroökonomischen Konstellationen festgelegt, um eine stetige Rendite und eine niedrige Korrelation mit Aktien und Anleihen zu erzielen.

Die Strategie strebt eine Barrendite von plus 7 Prozent pro Jahr vor Abzug der Kosten für einen 3- bis 5-jährigen Zeitraum an und ermöglicht tägliche Liquidität im Rahmen einer OGAW-Struktur. Sie soll ausserdem die Volatilität auf 8 Prozent begrenzen und so gleichmässig risikoadjustierte Renditen für Anleger zu erzielen.

Gemanagt wird die Strategie von einem Team aus Experten für alternative Anlagen der Aktien- und Cross-Asset-Solutions-Teams von Unigestion.