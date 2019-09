US Small Cap Value bietet attraktive Chancen

Bei US Small Caps finden sich attraktive, unterbewertete Unternehmen (Foto Shutterstock)



In den USA ist „Value“ seit 2006 hinter „Growth“ zurückgeblieben, das ist mit Abstand die längste Unterperformance aller Zeiten. Der Hauptgrund für die Outperformance der Wachstumswerte ist das schwache Wirtschaftswachstum während der aktuellen Expansion. Solange das Wachstum gering bleibt, ist es unwahrscheinlich, dass der Value-Stil wieder an Bedeutung gewinnt. Doch es wird nicht mehr lange dauern, bis die Anleger die heutige Bewertungslücke nicht mehr ignorieren können.

Nicht in die Value-Falle tappen

Für Value-Investoren ist es wichtig, einem rigorosen Prozess zu folgen, um nicht in Value-Fallen zu tappen. Unser proprietärer „Absolute Value“-Ansatz ist explizit darauf ausgerichtet, Value-Fallen zu vermeiden, indem wir uns auf qualitativ hochwertige Unternehmen konzentrieren, die mit attraktiven Abschlägen auf den Substanzwert gehandelt werden – und nicht auf Unternehmen mit geringer Qualität, die mit niedrigen Abschlägen gehandelt werden.

Eine strukturierte Verkaufsdisziplin ist zudem unerlässlich. Sie vermeidet Zukäufe bei Positionsverlusten, mit dem Ziel, den Einstandspreis zu senken – ein kritischer Fehler vieler Value-Anleger. Daher bietet unser Stil eine attraktive Kombination aus Wert-, Qualitäts- und auch Wachstumseigenschaften.

Der Small Cap Sweet Spot

Da Value-Aktien seit einiger Zeit nicht mehr beliebt sind, eröffnen sich hier überzeugende Chancen – insbesondere in den Bereichen Industrie, Kommunikationsdienstleistungen und Technologie. Eine Übergewichtung in Technologie mag einen Value-orientierten Anleger verblüffen, aber nicht alle Technologietitel handeln auf derart extremen Kennzahlen wie die FAANGs (Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google) – es gibt viele reife, qualitativ hochwertige Unternehmen des Sektors, die mit angemessenen Abschlägen gehandelt werden.

Im Bereich der Industrietitel umfassen unsere Anlagen hauptsächlich Dienstleister und Handelsunternehmen – und weniger konjunkturabhängige Unternehmen des verarbeitenden Gewerbes. Auf der anderen Seite beurteilen wir den Sektor der Small-Cap-Banken in den USA negativ, der einem enormen Gegenwind ausgesetzt ist.

Auf Marktkapitalisierungsebene glauben wir, dass der aktuelle Sweet Spot für Value-Anlagen bei Aktien mit einer Marktkapitalisierung von 10 Mrd. USD oder weniger liegt. In diesem Marktsegment erschliessen wir immer wieder unentdeckte Value-Möglichkeiten. Zudem ist die Bewertung von Small Caps im Vergleich zu Large Caps auf dem attraktivsten Niveau seit vielen Jahren.

Beispiele: Cannae und Hostess Brands

Ein gutes Beispiel für eine attraktive, übersehene Small-Cap-Value-Opportunität ist Cannae Holdings, die von Bill Foley geleitet wird, einem der erfolgreichsten Investoren überhaupt. Cannae hält bedeutende Beteiligungen an einer Vielzahl von Unternehmen – wie z. B. dem Personaldienstleister Ceridian HCM, dem Datendienstleister Dun & Bradstreet, dem Dienstleister für Notfalldokumentation T-System Holdings und dem Restaurantbetreiber American Blue Ribbon.

Cannae hat sein Aktienkapital seit 2014 um rund 22% reduziert und zu einem Durchschnittspreis von weniger als der Hälfte des heutigen Aktienkurses zurückgekauft. Darüber hinaus verfügt sie über eine starke Bilanz, wobei die meisten Schulden auf der Ebene der Tochtergesellschaften ausgewiesen werden. Mittels einer Bewertung der Summe der Einzelteile wird Cannae weiterhin mit einem deutlichen Abschlag zum Substanzwert gehandelt.

Eine weitere Gelegenheit abseits der ausgetretenen Pfade ist Hostess Brands, heute die zweitgrösste Marke in den USA für süsse Backwaren mit einem Marktanteil von über 18%. Darüber hinaus verkaufen sich die Produkte mit einem bedeutenden Aufpreis im Vergleich zum Branchenführer. Das Management hat die operative Effizienz und Rentabilität deutlich verbessert und gleichzeitig das Angebot durch die Übernahme der Cloverhill Bakery in Chicago erweitert, die es zu einem bemerkenswert niedrigen Preis erworben hat. Ähnlich wie bei Cannae wird die Aktie mit einem deutlichen Abschlag auf den von uns geschätzten Substanzwert gehandelt, was ihre Attraktivität für einen potenziellen Erwerber erhöht.

Rechtlicher Hinweis:

