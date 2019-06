Verstärkung bei Premium Assets

René Morgenthaler, Chief Investment Officer, Premium Assets.



Der 2012 in Genf gegründete Vermögensverwalter Premium Assets hat sich per 1. Mai 2019 mit René Morgenthaler als Chief Investment Officer verstärkt. Wie es in einer Medienmitteilung heisst, verfügt Morgenthaler über mehr als dreissig Jahre Erfahrung im Bereich Investment und Wealth Management und war in verschiedenen Managementpositionen tätig, unter anderem als Chief Investment Officer bei der Royal Bank of Canada in Genf, Head of Trading and Advisory bei Hyposwiss Private Bank in Genf und Head of Stock Exchange bei Merrill Lynch Bank Suisse SA in Genf. Morgenthaler hat einen MBA in Leadership & Sustainability von der University of Cumbria.