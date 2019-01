Volles Haus an der FINANZ’19

Obwohl viele Messen zunehmend von Onlineformaten bedrängt werden, konnte der grösste Schweizer Investment-Anlass wieder Hunderte Profis aus allen Finanzbereichen anziehen. Von Dienstag bis Mittwoch zählten die Veranstalter der FINANZ’19 insgesamt 3'100 Besucherinnen und Besucher.

Organisatoren mit Besucherzahl zufrieden

Die Schweizer Finanzmesse, die sich ausschliesslich an Vermögensverwalter, Private Banker, Family Offices und Pensionskassen richtet, verzeichnet damit eine konstante Besucherzahl. Positiv sei zudem die Verweildauer der Besucherinnen und Besucher von durchschnittlich vier bis fünf Stunden, wie die Organisatoren verlauten lassen.

An der IMMO’19, die im Rahmen des Finanzanlasses ebenfalls in der Eventhalle StageOne in Zürich Oerlikon stattfand, präsentierten 67 Firmen aus der nationalen und internationalen Immobilienbranche ihre Produkte, Strategien und Dienstleistungen. Für die IMMO’19 habe dies ebenfalls einen neuen Ausstellerrekord bedeutet.

Publikumsmagnet war Gordon Brown

In der Woche nach dem Nein zum Brexit-Deal der amtierenden Regierung erwies sich der frühere britische Regierungschef Gordon Brown als Publikumsmagnet. Er referierte am Zürcher Investment-Anlass über die fortschreitende Globalisierung und diskutierte an einem Roundtable mit Martin Dahinden, Schweizer Botschafter in den USA, und Georg-Fischer-Chef Yves Serra über die Folgen von Protektionismus und Handelskriegen.

Für die FINANZ’19 zeichnete erstmals Bernhard Zosso, als neuer Geschäftsführer der JHM Finanzmesse AG, mitverantwortlich. "Einen besseren Start hätte ich mir nicht wünschen können", sagt er nach Abschluss des Events. Eine analoge Kompetenz- und Begegnungsplattform, die sich konsequent an den Bedürfnissen von Ausstellern und Besuchern orientiere, habe auch im digitalen Zeitalter eine Zukunft, schliesst Messemitgründer Gregor Johner überzeugt.

Die FINANZ’20 findet vom 5. bis 6. Februar 2020 wiederum in der Eventhalle StageOne in Zürich Oerlikon statt.