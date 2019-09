Von RobecoSAM zu Capital Group

Marco Büchler, Managing Director für Financial Intermediaries Schweiz bei Capital Group.



Marco Büchler wird ab 1. Oktober als Managing Director für Financial Intermediaries in der Schweiz von Zürich aus tätig sein und an Grant Leon, Managing Director für Financial Intermediaries in Europa und Asien, berichten. Büchler kommt von RobecoSAM, wo er Head of Wholesale and Client Relations für die Schweiz war. Er arbeitete acht Jahre für RobecoSAM und war zuvor sieben Jahre für Credit Suisse tätig.

Büchler wird eng mit dem bestehenden Schweizer Team von Capital Group zusammenarbeiten. Dieses soll das Geschäft weiter ausbauen und strategische Partnerschaften mit Finanzintermediären eingehen, um Capital Group‘s Anlagelösungen Schweizer Investoren zugänglich zu machen, wie es in der Medienmitteilung heisst. Laut Grant Leon ist die Schweiz einer der wichtigsten Märkte in Europa für Capital Group.