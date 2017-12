Vontobel übernimmt Kunden aus Osteuropa

Wie Fondstrends berichtete, hatte Vontobel am 21. August 2017 das osteuropäische Kundenportfolio von Notenstein La Roche mit einem Vermögen von rund CHF 2 Milliarden erworben. Beim Kundenportfolio handelt es sich vor allem um vermögende Privatkunden (HNWI) aus Herkunftsländern in Osteuropa. Die Transaktion wurde von Vontobel vollständig durch Eigenmittel finanziert und hatte keinen Einfluss auf die bestehende starke Kapitalausstattung von Vontobel. Im Zuge der Übernahme haben rund zehn Mitarbeiter von Notenstein La Roche zu Vontobel gewechselt und verstärken somit das Zentral- und Osteuropa-Team.

Der Kauf des Kundenportfolios von Notenstein La Roche sowie die Akquisition der Finter Bank im Jahr 2015 wirken sich auf das Netto-Neugeldwachstum aus, welches mehr als 5% beträgt. Gleichzeitig hat Vontobel in den letzten Jahren das internationale Geschäft mit einem neu aufgestellten Team für das Lateinamerika-Geschäft sowie mit neu eröffneten Standorten für US-Kunden in Genf, Dallas und New York erweitert.