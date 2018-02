Vontobel verkauft liechtensteiner Tochtergesellschaft

Kaiser Partner Privatbank, Vaduz, übernimmt Vontobels liechtensteinischen Standort mit einer lokalen Buchungsplattform. Gleichzeitig vereinbarten beide Unternehmen eine enge Zusammenarbeit im Wertschriftengeschäft.

Mit diesem Schritt will sich Vontobel Wealth Management auf die Schweizer sowie auf die deutsche Plattform, welche für verschiedene europäische Marktaktivitäten dient, fokussieren. Durch die Zusammenarbeit mit der Kaiser Partner Privatbank im Wertschriften-Abwicklungsgeschäft will Vontobel zusätzliche Erträge und Skaleneffekte generieren. Die 18 Mitarbeitenden von Vontobel am Standort Liechtenstein werden das Team von Kaiser Partner verstärken.