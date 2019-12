VP Bank mit neuem COO für die Schweiz

Martin Vetsch, Chief Operating Officer (COO) bei der VP Bank (Schweiz)



Seit dem 1. Dezember ist Martin Vetsch neuer Chief Operating Officer (COO) der Schweizer Tochter der liechtensteinischen VP Bank, wie die Bank am Dienstag bekanntgab. Er leitet den Bereich Regulatory, Services & Risk und ist Mitglied der Geschäftsleitung der VP Bank (Schweiz).

Vetsch war bis anhin im Consulting tätig, zuletzt bei der Beratungsfirma Parexa in Aesch. In dieser Funktion habe er Kunden aus der Finanz-, Versicherungs- und Gesundheitsindustrie unter anderem bei Themen wie Prozessoptimierung, Regulationsänderung und Geschäftsveränderungsprozesse unterstützt. Daneben lehrt Vetsch seit mehreren Jahren als Experte und Dozent am Institut für Wirtschaftsinformatik an der Universität St. Gallen (HSG).