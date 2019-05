Wechsel im Präsidium der NAB

Peter Bühlmann, neuer Verwaltungsratspräsident der NAB.



Als neuer Verwaltungsratspräsident der Neuen Aargauer Bank (NAB) wurde Peter Bühlmann, bisheriger Vizepräsident und früherer CEO der NAB gewählt, wie die Bank mitteilt. Er tritt die Nachfolge von Josef Meier an, der 2003 in den Verwaltungsrat eintrat und 2008 zu dessen Präsidenten gewählt wurde. Bühlmann hat die NAB von 2007 bis 2016 als CEO geleitet. Per Anfang 2017 wurde er als Vizepräsident in den Verwaltungsrat gewählt, mit dem Ziel, dass er nach Ablauf der Karenzfrist das VR-Präsidium übernehmen wird.

Weiter scheidet Hans Rudolf Wyss scheidet nach Erreichen der maximalen Amtsdauer aus dem Verwaltungsrat aus. Neu gewählt wurden mit Christian Brönnimann, Corinne Mühlebach und Rudolf Vogt drei im Kanton Aargau erfolgreiche, gut vernetzte Persönlichkeiten, wie es in der Medienmitteilung heisst.