WisdomTree ernennt Vertriebschef in Europa

WisdomTree hat Alexis Marinof zum Head of Distribution in Europa ernannt. Alexis Marinof hat mehr als 18 Jahre Erfahrung im Aufbau von Vertriebsstrukturen in Europa. In den vergangenen Jahren war er bei State Street Global Advisors (SSGA) in leitende Positionen tätig, zuletzt EMEA Head of SPDR ETFs und Managing Director in London. Bei SSGA war er ausserdem EMEA Distribution Chief Operating Officer in London, Head of Middle East and Africa in Dubai und Head of the Nordic Region in Brüssel.

Alexis Marinof wird von Mitarbeitern unterstützt, die für die Kunden- und Investorenbeziehungen und den Vertrieb in Deutschland, Italien, den Niederlanden, Skandinavien, der Schweiz und dem Vereinigten Königreich zuständig sind. Er berichtet in seiner Funktion an David Abner, Head of Europe, und übernimmt die bisher von Morgan Lee ausgefüllte Rolle, der an den Hauptsitz von WisdomTree in den USA zurückkehrt und dort in das Team Institutional Distribution als Regional Director für die Westküste wechselt.