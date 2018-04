WisdomTree übernimmt ETF Securitites

Durch die Übernahme von ETF Securities (ETFS) wird WisdomTree zum neuntgrössten ETP-Anbieter weltweit und zum grössten globalen unabhängigen ETP-Anbieter auf AuM-Basis mit einer signifikanten Grösse und Präsenz in den USA und Europa, den beiden grössten ETP-Märkten. Mit der Akquisition hat sich das verwaltete Vermögen von WisdomTree per 10. April 2018 auf ca. USD 63,4 Milliarden weltweit erhöht.

Der Kaufpreis für das erworbene Geschäft beträgt USD 253 Millionen als Barzahlung sowie 30 Millionen in Form von WisdomTree-Stammaktien, was einem Gesamtpreis von USD 523 Millionen auf der Grundlage des Schlusskurses am 10. April 2018 entspricht. Der Baranteil des Kaufpreises wurde mit USD 53 Millionen aus der Bilanz und USD 200 Millionen aus einem neu aufgenommenen Darlehen finanziert.