Zwei Experten für Anleihemärkte stossen zu Edmond de Rothschild AM

Nicolas Leprince, Anleihenexperte bei Edmond de Rothschild Asset Management



Nicolas Leprince und Julien Tisserand stossen in Kürze zu Edmond de Rothschild Asset Management, wie das Unternehmen am Freitag mitgeteilt hat. Als Experten für Anleihemärkte verstärken sie das Team für Asset-Allokation und Staatsanleihen, das von Michaël Nizard geleitet wird, und übernehmen das Fondsmanagement des EdR Fund Bond Allocation.

Die Neuzugänge sollen die Weiterentwicklung eines aktiven Managements innerhalb dieses Flagship-Fonds vorantreiben. Das verwaltete Vermögen des EdR Fund Bond Allocation beläuft sich auf fast 3 Milliarden Euro.

Nicolas Leprince (39) war seit 2016 Leiter des Teams für Anleihemanagement bei BNP Paribas Cardif in Frankreich. Von 2004 bis 2016 hatte er zudem verschiedene Positionen bei BNP Paribas Cardif inne, insbesondere in den Anleihemanagementteams.

Leprince verfügt über einen CFA-Abschluss, einen Magister in internationalen Wirtschafts- und Finanzwissenschaften von der Universität Montesquieu Bordeaux 4 und einen Master II in Risikomanagement von der Universität Rennes 1. Er beginnt seine Tätigkeit bei der Edmond de Rothschild Gruppe am kommenden 9. Dezember.

Julien Tisserand



Der 33-jährige Julien Tisserandwar seit 2016 Global Fixed Income Manager bei JP Morgan Asset Management in London. Nachdem er seine berufliche Laufbahn 2010 als Anleiheanalyst bei Schroders Investment Management in London begonnen hatte, kam er 2013 zu J.P. Morgan AM und verstärkte als Quantitative Macro Researcher die Research- und Strategieteams. Tisserand verfügt über einen CFA-Abschluss, einen Abschluss der EIGSI (École d’Ingénieurs en Génie des Systèmes Industriels) und einen Mastère Spécialisé Techniques Financières von der ESSEC Business School. Er beginnt seine Tätigkeit bei der Edmond de Rothschild Gruppe im Laufe des Januars.