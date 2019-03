3facher Hexensabbat! Spannung bis zuletzt!

Brexit – Verwirrung und Chaos bleiben – Theresa May will ihren Deal erneut durchstampfen, aber Parlament votiert für Verlängerung des Austritt-Termins. Nächste Donnerstag EU-Treffen, bis dann müssen konkretere Vorschläge vorliegen. «Moment der Wahrheit» spätestens dann. Trend liegt auf Verlängerung der Ausstiegsszenarios. Bedingt aber Zustimmung aller EU-Staaten!

Peking – Volkskongress geht zu Ende. Chinas Präsident versöhnliche Töne Richtung Amerika.

Boeing – «…und wenn wir Vollgas an allen Fronten geben, dauert das Grounding im besten Falle mindestens sechs Wochen, aber wohl eher drei bis sechs Monate»

CFT – 2018: Gewinn 50,8 Millionen Franken, Dividende unverändert 5 Franken.

U-Blox – 2018: Umsatz 393,3 Millionen, Reingewinn 38,5 Millionen.

Richemont – DZ geht auf 81 (76) kaufen.

Vifor – UBS bleibt bei 114 verkaufen, Kepler 118 abbauen, JP Morgan bleibt bei neutral 135, Baader-Helvea hingegen weiter für kaufen.

Dufry – Bär bleibt bei halten 120, Vontobel 140 kaufen!

Bitcoin – 3893 (4497/3852).

Ferner Osten –Tokio plus 0,6pc, Hongkong plus 0,8pc, Schanghai plus 1,0pc Singapur plus 0,3pc, Seoul plus 0,3pc, Sydney minus 0,1pc, Dollar 1.0025, Euro 1.1348, CNY 6.7208! Gold 1303, Silber 15.36, Erdöl 67.79.

Vorbörse – 3facher Hexensabbat – vieles spricht dafür, dass die Neupositionierungen erst nach 11 Uhr kommen werden und den Trend anzeigen.

Tendenz – Footsie plus 7 Punkte, DAX plus 29 Punkte, CAC plus 6 Punkte, SMI plus 2 Punkte, Dow Jones Futures plus 74 Punkte.