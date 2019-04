Alle Augen auf Alcon!

Alcon - Heute: Fünf Novartis-Aktien geben eine Alcon-Aktie. Alcon-Börsensymbol «ALC» für die Schweizer Börse und für die New York Stock Exchange. Valoren-Nummer 43'249'236. Kurse vorbörslich indikativ zwischen 46 und 54 genannt.

Novartis (nach Alcon-Abspaltung) – strebt Pharma-Marge von mindestens 30pc bis 2022 an. Verspricht schon jetzt starke Dividendenzahlung von CHF 2.85 für 2019 (trotz Abspaltung Alcon) und will grossen, laufenden Aktienrückkauf noch 2019 abschliessen.

Wall Street – USA drohen mit neuen Strafzöllen gegen EU – im Mittelpunkt vorerst Subventionen-Vorwürfe gegen Airbus.

US Secret Service – Randolph Alles, Chef des Secret Service, wird von Trump gefeuert. Weisses Haus nennt (noch) keine direkten Gründe. Alles war über 40 Jahre dabei! Das Secret Service ist verantwortlich für die Sicherheit des Präsidenten und des Weissen Hauses und ist zuständig für die Bekämpfung von Falschgeld!

Brexit – Theresa May in Berlin, sucht (last minute)-Unterstützung für geordneten Brexit?! Will auch noch Macron ansprechen…

Seco – Arbeitsmarktdaten März 2019: Arbeitslosenquote März 2,5pc (2,7). Gegenüber dem Vorjahresmonat verringerte sich die Arbeitslosigkeit um 18 072 Personen.

Sika – Umsatz 1.Q: Plus 7,1pc in Lokalwährungen (5,8pc in CHF). Wachstum in allen Regionen. Umsatzziel von mindestens CHF 8 Milliarden für 2019 anvisiert. Heute GV mit weiteren Details?

Givaudan – Umsatz 1.Q. plus 6,3pc auf CHF 1525 Millionen. Goldman Sachs passt auf 2000 (1950) an, aber mit Verkaufsempfehlung!

SocGen – kürzt 1600 Jobs weltweit, davon 752 in Frankreich.

Bitcoin – 5255 (5860/5081).

UBS – Goldman Sachs senkt auf 17.80 (18.40) neutral. Erwartet schwächere Investmentbank.

Credit Suisse – Goldman Sachs senkt Kursziel leicht auf 17.90 (18.40) aber mit Kaufempfehlung!

Julius Bär – Goldman Sachs senkt auf 59 (60) neutral. Bär wird im Index durch Alcon ersetzt. Wird zu vielen Umschichtungen (Fonds und Anleger, die hier mit Benchmarks arbeiten) führen.

LEM – Research Partners bleibt bei 1400, senkt aber von kaufen auf halten.

Flughafen Zürich – RBC nimmt Kursziel auf 230 (235) leicht zurück, bleibt aber bei überdurchschnittlich!

AMS – Liberum Analysten erhöhen Kursziel stark auf 45 (25) kaufen!

EFG International – Goldman Sachs senkt auf CHF 7.50 (alt CHF 7.80) neutral.

Richemont – Credit Suisse 654 (73), dreht von neutral auf unterdurchschnittlich! Nimmt Gewinnschätzungen zurück.

Landis+Gyr – Credit Suisse erhöht Kursziel auf 82 (79) mit überdurchschnittlich!

Bitcoin – 5270 (5913/5050).

Ferner Osten –Tokio plus 0,2pc Hongkong plus 0,1pc, Schanghai minus 0,9pc, Seoul pc, Sydney flach , Singapur plus 0,1pc, Dollar 0.9986! Euro 1.1247, CNY 6.7170! Gold 1298, Silber 15.22, Erdöl 70.98.

Vorbörse – leichter angesagt, alle Augen auf Alcon, «wilde Taxen, gemittelt um 50» meldet der erwartungsvolle Handel. Sika plus 1,4pc, Givaudan plus 0l,9pc, Swatch minus o,6pc und Richemont minus 1,5pc. Novartis ex Alcon minus 9pc, Straumann heute ex Dividende. Volatilität « mehr denn je ».

Tendenz – Footsie minus 7 Punkte, DAX minus 36 Punkte, CAC minus 21 Punkte, SMI plus 5 Punkte, Dow Jones Futures minus 50 Punkte.