Alle Augen auf China-US-Verhandlungen

Wall Street – Trump droht, den Nationalen Notstand (National Emergency) auszurufen. Das gäbe ihm das Recht (?), den Mauerbau zu starten! Weiter Verzahnung mit Shutdown, das Weisse Haus gibt sich stur.

Wall Street II – Gute Arbeitsmarktdaten (ausser Arbeitslosigkeit) , Beginn Verhandlungen mit Peking und ein «sanfter» FED-Chef Powell sorgten am Freitag für gute Stimmung. Die sollte sich heute auf die Börsen übertragen. Zumindest, bis konkretere Meldungen aus China und London eintreffen.

Brexit – heute grosse Parlamentsdebatte im Unterhaus. Alles offen… Abstimmung vorerst für 14./15. Januar geplant.

China – US Delegation in Peking. Heute starten «ernsthafte» Verhandlungen (serious talks). Sojabohnen-Notierungen fester, China soll Käufer sein. Dow Jones Futures zieht scharf an.

Nordkorea – «Wir sind in Gesprächen für den Ort des nächsten Treffens. Wir wollen rasch zusammenkommen» meint Präsident Trump zu einem Meeting mit seinem «Freund Kim».

Erdöl – OPEC-Förderung rückläufig, tiefste seit fast zwei Jahren, prompt ziehen die Oelpreise an.

UBS – Greater China Conference in Shanghai - Präsident Axel Weber sieht weiter grosses Wachstum in China. Zeigt Zuversicht für Welt-Wirtschaft. Nachfolgeplanung für CEO Ermotti wird – auf geordneten Pfaden – eingeleitet!

Deutschland – Umsatz im verarbeitenden Gewerbe im November gegenüber Vormonat deutlich um 2,4pc gefallen.

WEF Davos – 4-Augengespräch Maurer/Trump fixiert!

Basilea – 2018 vorläufige Umsatzmeldung: CHF 133, plus 31pc.

Daetwyler – UBS erhöht auf kaufen (neutral) mit Kursziel 202.

Dufry – Goldman Sachs Kursziel 83 verkaufen!

Ferner Osten - Tokio plus 3,0pc (wieder über 20 000), Hongkong plus 0,9pc, Shanghai plus 0,7pc, Seoul plus 1,5pc, Singapur plus 1,0pc, Sydney plus 1,1pc, Dollar 0.9851, Euro 1.1242, CNY 6.8517! Gold 1290 «schöne Umsätze», Silber 15.74, Erdöl 57.90.

Bitcoin – 4031 (grosse Schwankungen 4197/3995).

Tendenz - Footsie plus 148 Punkte, DAX plus 68 Punkte, CAC plus 14 Punkte SMI plus 27 Punkte, Dow Jones Futures plus 118 Punkte!