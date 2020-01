Alle Augen auf kommendes Peking-Washington-Abkommen!

Wall Street – am Mittwoch soll in Washington das «Zwischen»-Abkommen mit Peking unterzeichnet werden. Die fernöstlichen Börsen reagieren bereits jetzt mit Erwartungsdruck.

Zurich – Citi 458 (441) kaufen.

Richemont – SocGen 77 (80) kaufen.

Vontobel – UBS 67.80 (62.50) neutral.

SoftwareOne – Citigroup 27.50 (25) kaufen, JP Morgan 26 (24) übergewichten!

Sika – Vontobel bleibt bei halten 167, Cheuvreux weiter 180 halten, SocGen 195 kaufen, Credit Suisse 190 (170) überdurchschnittlich.

Dätwyler – Vontobel 200 (190) halten, sieht keine kurzfristigen Impulse!

Forbo – UBS 1660 (1590) neutral.

Swatch – RBC Capital Markets 280 (275) sektorenkonform.

Phoenix Mecano – UBS zieht auf 370 (345) nach, ist aber für verkaufen.

Cosmo Pharma – Jefferies 140 (150) kaufen.

Bitcoin – 8085 (8196/8044).

Ferner Osten - Tokio Feiertag, geschlossen, Hongkong plus 1,1pc, Schanghai plus 0,7pc, Seoul plus 1,0pc, Singapur minus 0,1pc, Sydney minus 0,4pc, Dollar 0.9732, Euro 1.0828, CNY 6.9011 fest mit grossen Umsätzen, Gold 1552, Silber 17.98, Erdöl 65.00.

Vorbörse – SMI notiert leichter – Vontobel minus 2,1pc, Lonza plus 0,3pc, alle anderen Titel leichter gestellt, Volatilität heute besonders stark.

Tendenz - Footsie plus 9 Punkte, DAX plus 19 Punkte, CAC minus 2 Punkte. SMI vorbörslich minus 24 Punkte, Dow Jones Futures plus 89 Punkte.