Alle Augen auf morgige Unterzeichnung China/USA - Gewinnausweise starten!

China/USA – Vize-Premier Li in Washington eingetroffen. Morgen Unterzeichnung kleiner Vertrag vorgesehen.

Wall Street – S&P 3288.13 und NASDAQ 9070.65 beide auf neuer Rekordhöhe. Dow Jones 28.907. hatte in den letzten Tagen schon einmal 29 000 kurz überschritten. Und schon reden Händler und Institutionelle von Index 30 000 in kürzester Zeit. Tageslaunen und Unsicherheit bis zum letzten Moment bleiben.

Deutschland – Windkraft so wenig neue Windkraftanlagen gebaut wie nie zuvor seit 1998…

Tesla – Aktien auf neuem Rekordkurs 524.86.

Blicke auf Mittwoch – steht der Deal tatsächlich wie erwartet? Das würde Präsident Trump am kommenden WEF einen Vorbonus geben, auf den er voll zählt!

US Gewinnausweise – heute beginnt die «2019»-Saison. Ausweise werden erwartet für J.P. Morgan, Citigroup, Wells Fargo und Delta Air Lines, morgen kommen Bank of America, BlackRock und Goldman Sachs.

Lindt & Sprüngli – 2019: kommt im Laufe des Morgens. 10 Uhr telefonische PK – Titel vorbörslich besser.

Bossard Gruppe – 2019 Umsatz 0,6pc, in Lokalwährungen plus 1,9pc. Akquisitionsbereinigt Umsatz aber minus 3,3pc. Europa und Asien mit leichtem Wachstum, USA-Geschäft spürbar rückläufig. Vollständiger Jahresabschluss am 4. März.

Valiant – Baader-Helvea startet neu 95 (115) abbauen (halten). Strategie 2020-2024 könnte harzig werden.

UBS – BofA Merrill Lynch 16 (13.70) kaufen.

Geberit – Goldman Sachs 397 (395) verkaufen.

Schindler PS – Goldman Sachs 251 (238) neutral.

Givaudan – Bernstein 2190 (2170) unterdurchschnittlich.

Inficon – Credit Suisse 2300 neutral.

Bitcoin – 8500 (8575/8102) grosse Umsätze, starke Erholung.

Ferner Osten - Tokio plus 0,8pc, Hongkong minus 0,1pc, Schanghai minus 0,3pc, Seoul plus 0,4pc, Sydney minus 3 Punkte (Konsumenten-Vertrauensindex 107.3 im Januar gegenüber Dezember 106,2), Dollar 0.9706, Euro 1.0815, CNY 6.8894 (zeitweise höchster Kurs seit letzten August, Washington hat Peking von der Liste der «Währungsmanipulatoren» gestrichen), Gold 1542, Silber 17.76, Erdöl 64.26.

Vorbörse – SMI hält sich gut Adecco plus 0,3pc, UBSA plus 0,2pc, BKW plus 3,1pc, L&S plus 1,6pc, Ascom plus 1,2pc, Flughafen plus 0,6pcv, Aryn plus 0,4pc, minus sind ABB minus 0,3pc, VAT minus 0,6pc, Logitec minus 0,8pc, Inficon minus 1,8pc, die anderen Titel freundlich bis gehalten, Volatilität steht im Vordergrund.

Tendenz - DAX plus 27 Punkte, CAC plus 10 Punkte. SMI vorbörslich plus 30 Punkte, Dow Jones Futures minus 5 Punkte.